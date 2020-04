Már 10 millió felhasználója van az Xbox Game Pass-nak

A Microsoft nyilvánosságra hozta aktuális pénzügyi jelentését, melynek részeként az üzleti esztendő harmadik pénzügyi negyedévét foglalta össze a redmondi óriás, szokás szerint pedig alig tudtunk meg belőle konkrétumokat.

Annyi biztos, hogy az egy évvel korábbi eredményekhez mérten 1 százalékkal csökkent a videojátékos részleg bevétele, de az Xbox tartalmakból és szolgáltatásokból így is 2 százalékos emelkedéssel 33 millió dolláros bevétele volt a cégnek, aminek a jelentős részét az Xbox Live Gold és az Xbox Game Pass előfizetők adták.Miközben ugyanis, megtudtuk azt is, hogy fontos mérföldkövet ért el az Xbox Game Pass, hiszen ennek a szolgáltatásnak is már több mint 10 millió aktív előfizetője van globálisan.