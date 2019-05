Már 10 millió eladott példánynál tart a God of War

Miután tonnányi díjat és egyéb elismerést bezsebelt, a legkevésbé sem volt meglepő, hogy nagy sikert aratott az eladások tekintetében a God of War, a Sony legfrissebb bejelentése szerint legalábbis most egy fontos mérföldkövet hagyott maga mögött a játék.

Olyannyira, hogy tavaly április óta, tehát mindössze egyetlen esztendő alatt, ami nem meglepő annak fényében, hogy az alkotás korábban kiérdemelte a leggyorsabban fogyó PS4-exkluzívnak járó elismerést.Ez azonban még nem jelenti azt, hogy a legjobban fogyó PS4-exkluzívnak is említhetjük, hiszen a The Last of Us Remastered és az Uncharted 4 is megelőzik, habár ebben az ütemben haladva előbbit rövidesen beelőzheti, miközben Nathan Drake legutóbbi kalandjának beéréséhez még meg kell ennie pár palacsintát.