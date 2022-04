Már 10 millió eladott példánynál jár a Valheim

Hihetetlen népszerűségnek örvend az időközben megkétszereződött létszámmal működő Iron Gate csapatának legutóbbi videojátéka, a Valheim , amiről megtudtuk, hogy már több mint 10 millió példányban kelt el világszerte.

A csapat egy hivatalos sajtóközleményben jelentette be a mérföldkövet, ami mellett azt is megosztották a világgal, hogy, ugyanakkor maga a játék megmarad még egy kicsit az Early Access állapot biztonságában.Azt azonban nem tudjuk még, hogy meddig, mindenesetre a készítőknek kényelmesebb ez így, és ahogyan sajtóközleményükben is kiemelték, soha nem gondolták volna, még a legmerészebb álmaikban sem, hogy a Valheim ekkorára növekszik. Igazi sikersztori, nem is lehet vitás!