Már 1 millió példányban fogyott a The Dark Pictures: Man of Medan

Bár közel egy teljes év kellett hozzá - hiszen tavaly augusztus végén került a boltok polcaira -, azonban végül csak elérte az első millióját a The Dark Pictures: Man of Medan című horrorisztikus kalandjáték is.

Az Until Dawn fejlesztői, illetve a projekt mögé kiadóként felsorakozott Bandai Namco ugyanis bejelentették, hogy a projekt minden platformon- még az Xbox Game Pass előtt -, ami kifejezetten jó hátszelet ad majd a folytatáshoz.Merthogy a The Dark Pictures: Man of Medan második epizódja Little Hope címmel heteken belül megjelenhet, így október 30-án várhatjuk majd PC-re, PS4-re és Xbox One-ra egyaránt, minden tekintetben az előd által kitaposott ösvényt követve.