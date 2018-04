Májustól a Cenega hozza el Magyarországra a Ubisoft játékait

A Cenega Hungary Kft bejelentette, hogy újabb szintre lépett a köztük és a Ubisoft közötti együttműködés, aminek értelmében a négy országot felölelő cégcsoporton keresztül juthat majd el hazánkba a francia kiadó összes nagyszerű videojátéka.

A kizárólagos disztribútori feladatok ráadásul nemcsak a jövőben megjelenő alkotásokra érvényesek, hanem a már megjelentekre is, deEzzel olyan sorozatok hazai megjelenése vált biztosság a jövőben, mint a Tom Clancy-játékok, az Assassin's Creed, a Watch Dogs, a Rayman, az Anno, a Steep, a South Park vagy éppen a Far Cry.A kooperáció részeként az első közös együttműködésre 2018. június 29-én kerül majd sor, amikor már a Cenega segítségével kerül a haza boltokba a The Crew 2 PC-n, PS4-en és Xbox One-on egyaránt.