Az olasz 3DClouds fejlesztői bejelentették, hogy mégsem önerőből hozzák majd ki King of Seas című kalózos akció-szerepjátékukat, hanem a Team17 segítségével, azonban a kiadótalálás esetükben nem csak pozitívumot hozott.

Történt ugyanis, hogy a projektet kénytelenek voltak eltolni egy kicsikét, de aggodalomra semmi ok, mindösszeAz extra időben egyébiránt a Team17 kérésére extra játékelemek kerülhetnek a King of Seas -be, de javul a minőség és növekszik a támogatott nyelvek mennyisége is, összességében tehát mindenki jól jár ezzel a kis változással.

Nézd nagyban ezt a videót!