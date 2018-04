Májusban várható a Sea of Thieves első nagy tartalmi frissítése

A Rare bejelentette, hogy The Hungering Deep címmel május elején jelenik majd meg a Sea of Thieves első nagyobbacska tartalmi frissítése, amit 2018 során még legalább öt további követhet.

A The Hungering Deep egyelőre pontos megjelenési dátummal nem rendelkezik, így a többiről sem tudunk semmit, csak annyit, hogy legalább kettő a nyár folyamán roboghat be, és legalább egy új hajóval, helyszínnel és ellenfelekkel bővítik ki az alapokat.A májusi frissítésről egyébiránt szintén később várhatók konkrét részletek, de annyi már most biztos, hogy érkezik vele, de számíthatunk újabb játékelemekre, kalandokra és persze újabb jutalmakra is.

Nézd nagyban ezt a videót!