Májusban több népszerű játékmód is visszatér egy rövid időre a Rocket League-ba

Izgalmas május elébe néznek, akik aktív Rocket League-játékosok, lévén a Psyonix fejlesztői úgy határoztak, hogy a jövő hónapban négy népszerű játékmódot is visszahoznak ideiglenesen az alkotásba.

A Modes of May event részeként első körben a Dropshot Rumble tér vissza május 1. és május 4. között, amit aztán a Beach Ball követ majd május 7. és május 11. között, hogy május 14. és május 18. között a Boomer Ball is bekerülhessen majd a sorba.A hónap, melyet szinte minden rajongó megkedvelt korábban, és bár véglegesített formában most sem kerül be az autós fociba, ellenben május 21. és május 26. között újfent zavartalanul élvezhetjük majd.