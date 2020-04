Májusban PS4-re is megjelenik a John Wick Hex

Miután PC-re és Xbox One-ra már tavaly októberben napvilágot látott, a készítők bejelentették, hogy pár hét múlva végre PS4-en is élvezhetjük majd a John Wick Hex című videojátékot, már amennyiben ingerünk lenne a Bithell Games különlegességére.

Merthogy a John Wick Hex egy nehezen fogyasztható indie játék lett, mely Keanu Reeves karakterére építve ugyan nagy érdeklődésre tett szert, ellenben a túltaktikázott játékmenet vagy a középszerű grafika sokakat elriasztott attól, hogy alaposabban is megismerhesse ezt az egyébként mély és tartalmas alkotást.Amennyiben téged nem riasztott el a dolog, és szeretnéd PS4-en is átélni a John Wick Hex élményét, akkor, lévén ekkor számíthatunk a megjelenésre ezen a platformon. Étvágygerjesztőnek addig is íme egy friss trailer hozzá:

