Májusban jön PC-re a Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster

Ahogyan azt a korai leakek már sejtették, tényleg jön PC-re a Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster , ráadásul most hivatalos keretek között megerősítették, hogy nem is kell olyan sokat várni arra a bizonyos megjelenésre.

A közkedvelt RPG, ha minden a tervek szerint alakul, és bizony jó remaster lévén átdolgozott textúrákkal, feljavított grafikával, valamint egy alternatív útvonallal fog jönni, benne Raidou Kuzunoha-val - jelentsen ez bármit is a gyakorlatban.Értelemszerűen angol és japán szinkron egyaránt lesz benne, azonban még két hónap választ el minket attól, hogy megtapasztaljuk PC-n is az Atlus egy legjobb darabját, ami némileg még a Persona-szériára is hajaz.