Májusban jön a World War Z Game of the Year Edition

Minden eddiginél tartalmasabb pakk van kilátásban a Focus Home Interactive által kiadott World War Z -hez kapcsolódóan, mivelhogy májusban érkezik a Game of the Year Edition, avagy a komplett, definitív csomag.

Xbox One-ra, PS4-re és PC-re is meg fog jelenni a kérdéses variáns, utóbbin természetesen az Epic Games Store kínálatában, ahogy maga az alapszoftver is. Konzolon 50 dollárért, míg PC-n 45 dollárért fogják kínálni, úgyhogy különösebben még a pénztárcánkat sem fogja legyilkolni.Nemcsak, hogy az összes meglévő frissítést tartalmazza a World War Z Game of the Year Edition, amiket a szezonbérletek szállítottak, de ráadásképp még a jövőben érkező kontentekhez is utat nyit, hogy még véletlenül se maradjunk ki semmiből.