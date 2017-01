A Deck 13 és a Focus Home Interactive a mai napon bejelentette, hogy a sci-fi témájú akció-szerepjátékok egyik igazán várt tagja, avagy a Mass Effect Andromeda után tökéletes levezetésnek tűnő The Surge még májusban felkerül a boltok polcaira.

A hivatalos közlemény, ellenben a kiadó február elején megrendezésre kerülő párizsi expóján, avagy nagyjából egy hét múlva ilyenkor már sokkal okosabbak leszünk a premierrel kapcsolatban.Hogy emiatt most annyira ne szomorkodjunk, a készítők bemutattak nekünk egy friss és egyben roppant látványos CGI trailert is a The Surge -ról, amelyben elragadó képsorok társaságában ismerhetjük meg az alkotás koncepcióját.

Nézd nagyban ezt a videót!