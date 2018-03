A Sony bejelentette, hogy igencsak erős tavasz vár a PS4-tulajdonosokra, lévén nemcsak a God of War érkezik meg ekkor - április 20-án -, hanem a legfrissebb hírek szerint a Detroit: Become Human is.

A Quantic Dream régóta várt alkotása a legfrissebb hírek szerint ugyanis, így a három android történetét feldolgozó sztori - akikkel három oldalról ismerhetjük meg a koncepciót - előbb érkezhet, mint korábban gondoltuk.Bővebb részleteket egyelőre nem közölt velünk a Sony, de őszintén reménykedünk benne, hogy a God of War mintájára a Detroit: Become Human is magyar felirattal érkezhet.