Májusban is a Mortal Kombat 11 volt Amerika legkelendőbb játéka

Miután áprilisban egyszer már mindenkit maga mögé utasított a Mortal Kombat 11 az amerikai eladások tekintetében, az NPD legfrissebb bejelentései szerint májusban is az Egyesült Államok legkelendőbb videojátékává vált.

A Netherrealm Studios verekedős játéka tehát hiába akarja eladni sokadjára is ugyanazt az élményt, a rajongók két pofára tömik, de szerencsére nem ilyen tucatjátékok uralják a dobogó másik két helyét, lévén májusban a Days Gone lett a második legkelendőbb alkotás odaát, miközben a harmadik szintet is egy exkluzív címnek, történetesenA hardverek tekintetében egyébiránt májusban még mindig a Nintendo Switch volt a legkelendőbb konzol, azonban pontos eladási számokat továbbra sem közöltek az NPD munkatársai, sőt a japánok sem.