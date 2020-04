Májusban érkezik konzolokra a Stellaris második szezonbérlete

Alaposan belenyúlt a tutiba a Paradox Interactive a Stellaris című 4X stratégiával, mely nemcsak PC-n, hanem konzolokon is egészen kellemes sikert aratott, méghozzá olyannyira, hogy a második szezonbérletet állították frontvonalba hozzá.

A csomag PC-re már elérhető, de a készítők most bejelentették, hogy az Expansion Pass Two címre keresztelt szezonbérlet, és ezen a napon már elérhető is lesz vele együtt a Synthetic Dawn címre keresztelt sztoricsomag.Ezt az év hátralévő részében még legalább két expanzió követi majd, így név szerint a Humanoids Species Pack és az Apocalypse Expansion, melyek természetesen külön-külön is megvásárolhatók lesznek, csak éppen sokkal magasabb árkategóriában, mintha a bérlettel szereznénk be őket.

