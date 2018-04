A Madmind Studios bejelentette, hogy a korábbi csúsztatás után végleges megjelenési dátumot tűztek ki az általuk megálmodott Agony című horrorhoz, amiről így megtudtuk, hogy még tavasszal megérkezhet közénk.

Az egyenesen a pokolba kalauzoló őrült horror ugyanis, ebben az időpontban ráadásul PC-re, PS4-re és Xbox One-ra egyaránt beroboghat majd, egy rémálomszerű kalanddal a középpontban.Aki esetleg nem tudná, az Agony -ra igencsak megéri odafigyelni, a játékot ugyanis olyan fejlesztők készítik, akik korábban a The Witcher 3-at, a The Division-t, a Sniper: Ghost Warrior 2-t és az Enemy Frontot is formálgatták.

Nézd nagyban ezt a videót!