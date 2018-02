A Titan Comics bejelentette, hogy a Dark Souls Remastered megjelenéséhez igazítva számíthatnak a rajongók arra, hogy beszerezhessék a Dark Souls: Age of Fire képregényt, mely május 16-án kerülhet fel a boltok polcaira.













A digitális formában is elérhető képregény az első Dark Souls-játékhoz kapcsolódik, és egyfajta ismételt drámai elmesélése lesz az Ezüst Lovag legendájának, méghozzá Ryan O'Sullivan tollából és Anton Kokarev rajzaival, aki korábban a The Evil Dead 2 és a Tekken képregényen is dolgozott már.A grafikus novella várhatóan három eltérő borítóval jelenik majd meg, melyek közül csak az egyiket alkotta Anton Kokarev, a másik kettő Pablo Fernandez Angulo és Bagus Hutomo munkája.