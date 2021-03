Hivatalos megerősítést kapott, hogy a Rust sokak által várt konzolos megjelenése mikorra várható, ennek értelmében most már borítékolható, hogy a Double Eleven és a Facepunch túlélőjátéka egészen konkrétan május 21-én fog megjelenni.

A célplatform természetesen továbbra is PS4 és Xbox One, ennek örömére pedig ki is adtak egy trailert, amely az előrendelésre szólítja fel az érdeklődő játékosokat. Többféle változat áll a közönség rendelkezésére, természetesen a különféle kiadványokkal egyetemben különféle extrá kis járnak.Az alábbi kedvcsináló egyébként abból a szempontból is roppant mód ütős, hogy gyakorlatilag summázza számunkra a Rust életérzést, miszerint mit is fogunk csinálni valójában játék közben.

Nézd nagyban ezt a videót!