A Gone Home fejlesztőiként elhíresült Fullbright csapata bejelentette, hogy miután PC-n és Xbox One-on már tavaly elrajtolt, hamarosan PS4-re is elérhetővé teszik Tacoma című alkotásukat.

Ennek köszönhetően napokon belül ezen a platformon is megtapasztalhatjuk ezt a futurisztikus és kissé beteges kalandjátékot, mely maximálisan a történetre és a döntésekre épül, miközben meglepően nagy szabadságot ad a rajongók kezébe.Hogy mikor? A készítők tervei szerint május 8-án roboghat majd be a PS4-es változat, ami többek között egy Commentary Mode-ot is kap, benne opcionálisan bekapcsolható, mintegy 2 órányi fejlesztői kommentárral.

