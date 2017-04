Május elején kapjuk meg nyugaton is a NieR: Automata - 3C3C1D119440927 DLC-t

A Square Enix és a Platinum Games ma délután bejelentette, hogy nemcsak Japánban, hanem nyugaton is megjelenhet majd a korábban megszellőztetett május 2-án a NieR: Automata első DLC csomagja, amely 3C3C1D119440927 címmel mutatkozott be a minap.

A bővítmény PC-re és PS4-re is ezen a napon roboghat be, és természetesen ugyanazt a tartalmat kapjuk vele, mint a japán rajongók, ezáltal három új colosseum mellett egy halom extra küldetéssel gazdagodhatunk, sőt két új boss harc is várható, amelyek részeként, de könnyed küzdelmet egyik nyakkendős uraságtól se várjunk.A feladatok teljesítéséért egyébiránt ezúttal is egy halom jutalom üti majd a markunkat, így új zenék, ruhák, maszkok, frizurák, speciális lőszerek és egyéb kiegészítők várnak ránk, és ha megtekintenél minderről végre nyugati gameplay felvételeket is, akkor íme, melegen tálalnánk ezeket is: