Május elején érkezik Xbox One-ra a Dragon Quest Builders 2

Az egyik legmegbízhatóbb szivárogtató, a Microsoft Store jóvoltából derült ki , hogy nagyon a kanyarban van már a Dragon Quest Builders 2 megjelenése, ugyanis az áruház által megtudtuk, hogy május 4-én jelenik meg a játék a redmondiak konzolján.

Sőt mi több, ezzel egyetemben kapásból elrajtol a szoftver a Game Pass kínálatában is, így az előfizetők szabadon hozzáférhetnek már a premier napján hozzá. A PC-s Game Pass-be is belekerül, az árazás pedig 49,99 amerikai dollár lesz, ami forintba átszámolva közel 15 ezret jelent.Eredetileg Switch-re és PS4-re adták ki még 2019 júliusában a játékot világszerte, amit aztán a Steames megjelenés követett 2019 decemberében, most pedig rá másfél évre leszállítják az építkezős RPG-t Xbox One-ra is, ezzel gyarapítva a konzolon lévő lineupot.