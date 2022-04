Május elején érkezik a metroidvaniák szerelmeseinek dedikált Eiyuden Chronicle: Rising

Amennyiben szeretjük a metroidvania műfaját, érdemes lesz nyitva tartanunk a szemünket az Eiyuden Chronicle: Rising kapcsán, hiszen már májusban érkezik a Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes mellékszálaként emlegetett projekt.

A metroidvania műfaját rengeteg felfedezéssel és városépítéssel ötvöző projekt - ami ezen a téren szakít az alapjáték klasszikus JRPG-s vonalával - ráadásul most pontos megjelenési dátumot is kapott, így már biztosak lehetünk benne, hogy az alkotás napra pontosan május 10-én kerülhet fel a digitális boltok polcaira.A Hundred Heroes előzménytörténetét elmesélő projektben rengeteg akció és egy különleges fantáziavilág is vár majd ránk, de inkább nézzétek meg magatok, hogy miről szól az Eiyuden Chronicle: Rising , hiszen találtunk róla egy közel félórás gameplay videót, ami alaposan megmutatja a közelgő játékot.

