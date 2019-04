Május elején érkezik a Close to the Sun című horrorkaland

A Wired Productions bejelentette, hogy nemsokára megjelenhet az általuk gondozott Close to the Sun című horrorkaland, melyet határozottan Tesla munkássága ihletett, ennek megfelelően egy különleges, határozottan fiktív világ vár benne a rajongókat.

Most már pedig azt is tudjuk, hogy mikor, lévén a készítők bejelentették, hogy belsőnézetes horrorjuk, de első körben kizárólag PC-re számíthatunk rá - az Epic Games Store exkluzivitásában -, amit az év végéhez közeledve a PS4-es és Xbox One-os verziók követnek majd. Close to the Sun az alternatív 19. századba visz el minket, ahol Nikola Tesla, az ismert feltaláló olyan dolgokra bukkan rá, melyek örökre megváltoztatják az egész világot... Ha bővebben érdekel a téma, íme egy friss trailer hozzá:

