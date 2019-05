Május 27-től törlik a Telltale Games játékait a GOG-ról

Hihetetlen, hogy milyen gyorsan leépült a Telltale Games csapata, akik az egyik pillanatban még tele voltak tervekkel, a másik pillanatban azonban az egész vállalat úgy dőlt össze, mint egy ócska kártyavár.

Mi sem bizonyítja ezt jobban más, minthogy a stúdió által készített videojátékok lassan már minden platformon elérhetetlenné válnak, így kiderült, hogyA GOG pontosan nem közölte, hogy miért kerül sor a törlésre, de vélhetően az új jogtulajdonosok miatt, akik talán nem állnak szerződésben a disztribúcióval, tehát nem kizárt, hogy a helyzet csak átmeneti. A törlés egyébiránt a következő játékokat érinti:The Wolf Among UsMarvel's Guardians of the GalaxyHector: Badge of CarnageThe Batman seriesSam & Max seriesPuzzle Agent seriesTales from the BorderlandsStrong Bad's Cool Game for Attractive People