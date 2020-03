Május 22-én jön a The Wonderful 101: Remastered, friss gameplay-t is kaptunk

The Wonderful 101 : Remasteredről eddig is tudni lehetett, hogy majd várhatóan valamikor májusban debütál, most viszont a Platinum Games pontosította a dátumot, miszerint május 19-én kapjuk meg a feldolgozást.

Ekkor robog be a szoftver PC-re, Nintendo Switch-re és PS4-re is, azonban nekünk itt Európában egy picit többet kell várnunk, lévénaz eredetileg Wii U-re készült akcióőrület.Ha ez az információ önmagában még nem lenne elég, akkor ott van a tény, hogy friss gameplayt is kaptunk a játékhoz, egészen konkrétan egy egyperces kedvcsináló képében. Az alkotás számos sajátosságát felvonultatják ebben a rövid időintervallumában, így a játékkal való ismerkedéshez sem utolsó segédeszköz. Lessetek rá ti magatok is:

Nézd nagyban ezt a videót!