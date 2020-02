A Wired Productions bejelentette, hogy napra pontosan május 15-én jelenhet majd meg a boltok polcain az eredetileg még a tavalyi évre várt Those Who Remain című sötét horrorkalandjuk.

Az alkotás egy belsőnézetes nyomozás lesz, mely olyan címekkel rokonítható, mint a Close to the Sun vagy a The Town of Light, főszereplője pedig egy Edward nevű fickó, aki Dormont városában egyensúlyoz majd a realitás talaján, miközben folyamatosan megkísérti a sötétség.A megjelenési dátum alkalmából egy friss kedvcsinálót is kapott a játék, ha pedig felkeltette a figyelmedet a Those Who Remain

