Majin Buu is bemutatkozott a Dragon Ball FighterZ-hez

A Bandai Namco csapata újabb trailerrel örvendeztetett meg minket a Dragon Ball FighterZ kapcsán, amely Majin Buu-t, a félelmetesnek nem nevezhető, de annál erősebb gonosztevőt mutatja meg nekünk.

Majin Buu ugyanis egy rózsaszín bőrű, mindig mosolygós és vicces kinézetű karakter, akiről az ember nem is gondolná, hogy veszélyes, márpedig az alábbi videó is tökéletesen bemutatja, hogy a kérdéses gazfickó igencsak komoly fejtörést okozhat majd számunkra a küzdelmekben, hiszen mosolyogva ver minket laposra, sőt képes lesz süteménnyé alakítani ellenfeleit, akiket utána csak egyszerűen megcsócsál. Dragon Ball FighterZ megjelenését február magasságában várjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is, de ennél pontosabb időpontunk egyelőre nincs.

