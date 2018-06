Majdnem került battle royale mód a Dark Souls 3-ba

Vannak játékok, melyekbe a battle royale mód érdekesen venné ki magát, de talán a Dark Souls 3 lett volna az, ami leginkább visszaadta volt az alapanyagul szolgáló japán regény hangulatát.

Lance McDonald YouTube videós volt az, aki a játék fájljai között kutakodva bukkant rá három olyan fegyverre, mely végül nem került be a teljes játékba,. McDonald elmondása alapján, egy esetleges battle royale mód koncepcióból született végül a PvP aréna.Természetesen itt nem arról van szó, hogy a FromSoftware elirigyelte volna a PUBG sikerét, hisz a Dark Souls 3 alphája jóval előtte készült, és az említett játékmód nem is került be a teljes játékba. Nem tudni, hogy hány játékos ugorhatott volna egymásnak, vagy hogy mi lett volna a koncepció, de azért érdekes eljátszani a gondolattal, hogyan is nézett volna ki egy 100 fős őrület a Dark Souls 3 világában.