Majdnem elengedték a Diablo IV esetében az izometrikus nézetet

A God of War esetében kiválóan sült el, így nem kizárt, hogy a Diablo IV is működött volna egy szabad külső kameranézettel, azonban végül a Blizzard úgy határozott, hogy megtartják a szériára jellemző izometrikus nézetet.

Matt McDaid elmondta a VG24/7 lap munkatársainak, hogy az előkészítési fázis alatt több opciót is megvitattak, így a kameranézet tekintetében is számos alternatívával próbálkoztak, például szabad külső nézettel is, viszont az izometrikus kameranézet esetében érezték isten igazából Diablósnak a játékot.Ennek ellenére lesznek rá példák, hogy például a városban császkálunk, és épp nem harcolunk, akkor ráközelít a karakterekre a kamera, valamint nagyobb főellenségek esetében jóval nagyobb látószöget kapunk. Ti mit gondoltok, működne így is egy Diablo-játék?