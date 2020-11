Majdnem egy percnyi Cyberpunk 2077 gameplay jött

Nagyon szeretnénk azt mondani, hogy kevesebb mint egy hónap van már csak a Cyberpunk 2077 premierjéig, azonban a folyamatos halasztások tükrében nem mernénk ezt annyira széles vállal kijelenteni.

Annyi biztos viszont, hogy kaptunk közel egy percnyi gameplay felvételt, benne megannyi összetákolt snittel, valamint felbukkan benne Keanu Reeves is, akinek a karaktere ugyebár Johnny Silverhand lesz, a rejtélyes körülmények között eltűnt rocksztár.Érdekesség másfelől, hogy a Cyberpunk 2077 világában maga Keanu Reeves is létezik, ahogyan az kiderült a fejlesztők jóvoltából, úgyhogy egészen biztosan számíthatunk egy-két easter eggre ezzel kapcsolatosan. Most pedig jöjjön a gameplay videó, amit az imént említettünk: