Majdnem egy Fűrész-játékon is dolgozott a Bloober Team

Meglepő nyilatkozatot tett a Bloober Team múltjáról Piotr Babieno, a csapat vezetője, aki arról az időszakról elmélkedett néhány gondolat erejéig, amikor megalkották a Blair Witch mozifilm alapján készült videojátékukat.

Az alkotást sokan a Bloober Team legjobbjának gondolják - pedig a Layers of Fear vagy az Observer sem volt éppen piskóta -, ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy sokkal nagyobb sikert is elérhettek volna, ha nem a Blair Witch, hanem más IP mellett döntenek, hiszen erre az igazgató szerint volt is lehetőségük.Babieno szerint több nagy filmstúdió is megkereste őket, de sorban elutasították az ajánlatokat, egyedül a Lionsgate maradt számításban, akik egy komplett listát tettek eléjük. Elmondása szerint sokat gondolkoztak egy Fűrész-játékon, ami sokkal népszerűbb lehetett volna, de. Azért mi megnéznénk tőlük egy Fűrész-játékot is...