Majdnem a Tenchu-sorozat része lett a Sekiro: Shadows Die Twice

Amikor a Form Software először prezentálta legújabb játékát, avagy a Sekiro: Shadows Die Twice -t a 2017-es TGA expón, sokan úgy hitték, hogy vagy a Bloodborne különös folytatását, vagy egy új Tenchu-játékot látnak a képernyőn.

Csak a tavalyi E3-on derült ki, hogy a Sekiro: Shadows Die Twice -nak egyik szériához sincs köze, azonban Hidetaka Miyazaki, a stúdió elnöke a Variety kérdéseire válaszolva elmondta, hogy sokáig ők sem tudtak dönteni, hiszen olyan sok hatást kaptak a Tenchu-sorozatból a Sekiro fejlesztése során, hogyMiyazaki szerint azonban jobbnak látták, ha alkotásuk egy új címként jelenik meg a piacon, ennek az oka pedig nem is annyira a Tenchu szigorú rajongóinak köszönhető, sokkal inkább annak, hogy szerettek volna egy olyan IP-t, aminek a jogai teljesen az ő kezükben van, azonban az említett franchise hatásait nem tudják, és nem is akarják tagadni.