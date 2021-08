Majdnem 10 percnyi gameplayt kapott a Call of Duty: Vanguard a gamescom 2021 eseményen

A Sledgehammer Games, az Activision és Geoff Keighley összefogott annak érdekében, hogy a gamescom 2021 keretein belül prezentálják a világ számára a Call of Duty: Vanguard első vaskos gameplay videóját.

Egy majdnem tíz perces anyagot kaptunk a játékból, melyben a sztálingrádi küldetést vehetjük szemügyre, és bizony hamisíthatatlanul hozza a második világháborús hangulatot az idei Call of Duty. Ettől függetlenül, tekintve hogy érzetre azért attól még mindig távol vagyunk. Call of Duty: Vanguard megjelenését november 5-ére várhatjuk PC-re, PS4-re, Xbox One-ra, PS5-re valamint Xbox Series S / X-re. És most az említett gameplay videó:

