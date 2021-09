Augusztus végén első ízben láthattuk menet közben a Dead Space Remake -et, még ha effektíve gameplay jelenetekkel nem is szolgáltak, viszont ezt az adagot most jó időre be kell osztanunk, lévén Caden House, az EA Motive közösségi menedzsere jelezte, hogy már csak 2022-ben kapunk újabb látnivalókat.

Addig is viszont a csapat teljes mértékben beleveti magát a munkába, House elmondása szerint folyamatosan vizsgálják a játékosbázis gondolatait, teóriáit és felvetéseit, amiket megosztanak velük, és, hogy mennyit is haladtak valójában a fejlesztéssel.Ebből fakadóan tehát biztosak lehetünk abban, hogy egyhamar borítékolhatóan nem fog még megjelenni a Dead Space Remake - sőt mi több, a 2022-es premierben is joggal kételkedhetünk...