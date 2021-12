Többszöri halasztás után a népszerű indie run-and-gun Cuphead utolsó fejezete a The Game Awards 2021-en végre megjelenési dátumot kapott - a Cuphead : The Delicious Last Course a tervek szerint 2022 június 30-án debütál Macen, Nintendo Switchen, PlayStation 4-en, PC-n és Xbox One-on.

A Studio MDHR által hegesztett kiegészítés ahhoz a Cuphead hez csatlakozik, ami egy kőkemény bullet hell, melyet az 1930-as évek animációja ihletett. A DLC-t eredetileg 2019-re tervezték, de 2020-ra halasztották a megjelenést.A régóta várt DLC. A The Delicious Last Course a játékhoz tervezett utolsó epizód. Emellett új fegyvereket és bűbájokat is kapunk majd, amelyeket az új és a meglévő tartalomban is használhatunk.