Maid of Sker és Costume Quest az októberi Games With Goldban

Bár most sem a kiemelkedő, tripla-A címektől duzzad a legfrissebb Games With Gold kínálat, de talán senki nem is várja el most már, főleg a Game Pass mellett - ettől függetlenül azért sikerült egy-két ütős darabot besúvasztani az október kínálatba.

Az ingyen játékok között találunk egy sima Xboxos címet, mégpedig a, másfelől pedig atámadnak a redmondi zöldek a következő hónapban - utóbbi a hónap második felében lesz elérhető.Mindeközben Xbox One-os téren a kevésbé ismert, valamint a jóval ismertebbkerült sorra. Még nem késő letölteni a mostani ajánlatokat, nevezetesen a The Divisiont és a The Book of Unwritten Tales-t - előbbi szeptember végéig, utóbbi október 15-éig lesz bezsákolható.

Nézd nagyban ezt a videót!