A Koei Tecmo bejelentette, hogy két erőteljesen pornószínésznőre emlékeztető névvel ellátott harcos amazon csatlakozhat még júniusban a szokásosan jól sikerült Dead or Alive-sorozat aktuális epizódjához.

A két kiválasztott Mai Shiranui és Kula Diamond lett, akik közül előbbi a legendás Fatal Fury-ból érkezik meg ide, míg utóbbi a The King of Fighters XIV-ből lehet ismerős a rajongók számára, vagyis mindkét hölgy vendégkarakternek tekinthető.Sőt mi több, kaptunk már róluk egy kedvcsináló előzetest is, ami mellett megtudtuk, hogy érkezésük napra pontosan június 18-án lesz esedékes.

Nézd nagyban ezt a videót!