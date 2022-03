Magyarországra is érkezik az LG gamer funkciókkal ellátott tévéje

A múlt héten, nem sokkal az MWC-s bejelentések után mutatta be hazánkban is az LG legújabb televízió-sorozatát, amelyek között nem egy kifejezetten a videojátékosok - konzolosok és PC-sek egyaránt - igényeit kielégítő funkciókkal is bír, mindez pedig nem csak a reakcióidőben érhető tetten.

Az LG C2 OLED széria 42 hüvelykes változata ugyanis - ebben a méretben a világon elsőként - az 1 milliszekundumos válaszidő mellett Nvidia G-Sync kompatibilitást is kapott, de a hab a tortán, hogyis a funkciók között van. A 106 centis készülék a támogatottsága miatt nagyszerűen megállja a helyét monitorként is.A készüléken az LG webOS okostévé-platform legújabb verziója található, amely már akár 10 külön nézői profilt is képes kezelni, ezzel pedig teljesen testreszabható a tévé, mindenkinek önálló beállításai lehetnek. Külön érdekesség még a Room To Room Share funkció, amivel elérhető hogy egyetlen set-top-box, vagy műholdas kapcsolat elég a lakásban, ezzel ugyanis egyetlen készülék szét tudja szórni a többi tévére a vett adást.Az 510 ezer forintos készülék előrendelői most SN4 hangprojektort is kapnak ajándékba. A széria egyébként 42, 48, 55, 65, 65, 77 és 83 hüvelykes méretekben érhető el.