Magyarországon is megjelent a PlayStation VR

A tegnapi naptól kezdve végre már Magyarországon is megvásárolhatóvá vált a PlayStation 4 első komolyabb kiegészítője, avagy a virtuális valóság élményére koncentráló PlayStation VR, amely a világ más részein már igazán elragadó sikert aratott.

Ez a több mint 53 milliós PS4-felhasználó miatt nem is olyan nagy meglepetés, de az eszköz dolgát segítette még, hogy olyan nagyszerű címek érhetők el hozzá, mint a Batman Arkham VR, a Driveclub VR, a RIGS, a Here They Lie, az Until Dawn: Rush of Blood, az Eagle Flight, a Robinson: The Joruney, vagy a Star Wars: Battlefront tulajdonosainak a Rogue One: X-wing VR Mission.A PlayStation VR segítségével a játékosok minden eddiginél jobban beleélhetik magukat kedvenc videojátékaikba, köszönhetően olyan extráknak, mint, valamint a binaurális 3D hangzás.Az eszköz egyébiránt nem csak videojátékokat támogat, hanem különféle applikációkat is, mint amilyen az Allumette, az Invasion!, a Kismet, a LittlStar vagy a Vrideo.Ne feledd: a PlayStation VR már a Play 24/7 kínálatában is megvásárolható, de ugyanitt a hozzá kapcsolódó legjobb videojátékokat is azonnal bezsebelheted.