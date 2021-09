Magyar felirattal jön a Horizon: Forbidden West is

A PlayStation hazai kirendeltsége megerősítette az információt, miszerint a Horizon: Forbidden West is követi az eddigi PlayStation-exkluzív címek által lefektetett trendet, és magyar felirattal fogják kiadni.

Korábban olyan játékok debütáltak magyar felirattal, mint a Death Stranding, a God of War, a Ratchet and Clank: Rift Apart, a Days Gone, és még napestig sorolni lehetne. A Sony azonban továbbra sem hanyagolja el a magyar közönségét, ígyA szóban forgó alkotás hivatalos premierjét 2022. február 18-ára várhatjuk a tervek szerint, amikor is PS4-re és PS5-re lesz elérhető a cím. Ezek után ne lepődjünk meg, ha mondjuk az új God of War is magyar felirattal jön...