Nagyszerű híreket közölt a Sony hazai részlege, akik bejelentették, hogy a tavalyi év egyik legjobb akciójátékaként ismert God of War után egy újabb PS4-exkluzívot hoznak el magyar felirattal az itthoni rajongóknak.

Ez nem lesz más, mint a Sony Bend fejlesztésében készülődő Days Gone című akció-kaland, melyben Deacon St. John oldalán egy poszt-apokaliptikus környezetben gyakorolhatjuk majd a túlélés örömeit Oregon államban, melyet nemcsak az élőhalott lények, hanem a boldogulásukért mindenre képes emberek is elleptek. Days Gone a tervek szerint, a fentiek értelmében tehát magyar felirattal.