Magyar felirattal érkezik a The Last of Us Part 2!

Ha esetleg nem lenne elég, hogy a Sony rendre megörvendeztet minket minőségibbnél minőségibb exkluzívokkal, akkor ott van még az a tényező hogy, hogy az utóbbi időben minden first-party címüket magyar felirattal jelentetik meg - ebből a sorból pedig a következő nagy dobásuk sem marad ki.

Így bizony,, ahogyan az kiderült a PlayStation Magyarország jóvoltából, így azok számára is érthetőek lesznek a dialógok és a sztori, akik egyébként nem mozognak otthonosan az angol nyelv területén.Nemrégiben kiderült, hogy a közelgő MediEvil remake és a Death Stranding is támogatja a magyar feliratot, sőt mi több, még a CD Projekt Red is implementálja a magyar nyelvet a Cyberpunk 2077-be, ami meg külön öröm. Szívből reméljük, hogy a jövőben tartják ezt a tendenciát, és egyre több és több játékba kerül be hazánk nyelvezete.