Maguk a fejlesztők kommentálják a legújabb The Surge 2 gameplay videót

A Deck 13 és a Focus Home Interactive csapatai jóvoltából most kaptunk egy meglehetősen masszív gameplay videót a The Surge 2 -höz, amit ráadásul Adam Hetenyi, a játék vezető designere kommentál.

Gyakorlatilag végigvezet minket az alkotás főbb mozgatórugóin, valamint láthatjuk a Souls-like játék egyes helyszíneit is, és már most látszik, hogy mennyivel változatosabb lesz, mint az első felvonás.A többféle küldetésre, ellenféltípusra és karakterre is hangsúlyt fektet az alábbi mozgókép, valamint, ami ugyebár egy friss játékmechanika a franchise-ban. Amennyiben tetszik, amit látsz, akkor jegyezd fel a naptáradba szeptember 24-ét, ugyanis ekkor robban be a szoftver PC-re, PS4-re és Xbox One-ra.

