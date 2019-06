Maga a Prince of Persia-széria alkotója is készen áll egy új epizód elkészítésére!

A Ubisoft történetében számos olyan cím van, amiből szívesen látnánk remastereket, rebootokat és folytatásokat, ezek közül pedig az egyik legprominensebb szereplő egyértelműen a Prince of Persia-franchise.

A barcelonai Gamelab konferencia során kérdezték meg a Prince of Persia és a Prince of Persia: Sands of Time alkotóját, aki nem mellesleg a 2010-es filmadaptáció forgatókönyvírója is volt, Jordan Mechnert, hogyEgyébiránt Mechner szót ejtett az újdonsült könyvéről is, ami az eredeti Prince of Persia munkálatairól szól, és azon feljegyzések alapján íródott, amiket ő maga körmölt le három évtizeddel ezelőtt. Sőt, még a remaster kérdéskörre is kitért, miszerint szíves örömest nyúzná újra a régi darabokat felújított köntösben!