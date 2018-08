Mafia III és Dead by Daylight az augusztusi PS Plus játékok között

Nyolc játékkal kényezteti augusztusban a Sony azokat, akik előfizetnek a PlayStation Plus szolgáltatásra, köztük egy-két elég izmos cím is helyet kapott, szóval lesz miből mazsolázni.

A három legmarkánsabb játék egyértelműen a Mafia III , a Dead by Daylight, és a Bound by Flame, dea PlayStation 3 felhasználók részére, tehát egész korrekt listát sikerült összeraknia a Sonynak a hónapra.Nézzétek meg magatoknak a teljes felhozatalt, hátha van köztük olyan, mely jobban megmozgatja a fantáziátokat, mint az említett játékok: Mafia III (PS4)Dead by Daylight (PS4)Knowledge is Power (PS Plus Bonus - PlayLink)Here They Lie (PS Plus Bonus - PS VR szükséges)Bound by Flame (PS3)Serious Sam 3: BFE (PS3)Draw Slasher (PS Vita)Space Hulk (PS Vita)