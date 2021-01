Ma jelent meg és már ingyenes is a Dandara: Trials of Fear Edition

A mai napon nemcsak, hogy megjelent a Dandara: Trials of Fear Edition, hanem ezzel egyetemben kapásból elrajtolt ingyenes programként az Epic Games Store keretein belül, így jövő hét csütörtökön bérmentve lecsaphatunk rá.

A Long Hat House metroidvaniaként, platformerként és akciócímként hivatkozik rá, így ha szeretnél egy ilyen izgalmas kis műfaj-mixet, mindenképp vesd rá magad. Annyi a dolgod a beszerzéshez, hogy IDE kattintasz, majd egy bejelentkezést követően már helyezheted is a könyvtáradba a szoftvert.És hogy jövő héten mi vár ránk? Jövő hét csütörtöktől a For The King a soros, avagy az IronOak Games által hegesztett körökre osztott cím, amiért szintúgy érdemes lesz visszacsekkolni, még akkor is, ha egyébként ne,m különösebben szívleljük a műfajt.