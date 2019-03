A Bungie bejelentette, hogy várhatóan még a mai napon elrajtol a Destiny 2 legújabb szezonja, mely Season of the Drifter címmel többek között egy új Gambit játékmóddal dobja fel az alapokat.

Elsőként legalábbis biztosan, és amennyiben ismerkednétek a Gambit Prime névre hallgató játékmóddal, mely, akkor vessetek rá egy röpke pillantást az alábbiakban.Természetesen a Season of the Drifter messze nem csak egyetlen játékmóddal szolgál majd a rajongóknak, lesznek újabb páncélok, fegyverek, perkek és egy sor más extra is, melyek a későbbiekben, aprólékosan bukkannak majd fel az alkotásban.

