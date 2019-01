Ma indul a Dead or Alive 6 nyílt bétája, új előzeteseket is kaptunk

Szinte derült égből villámcsapásként érkezett a hír, hogy a Koei Tecmo a mai nap során elindítja a Dead or Alive 6 nyílt bétatesztjeit, a különféle régiókban más-más időpontokban, így ha ki szeretnéd próbálni a szoftvert, jó lesz, ha igyekszel.

Ma délután 4-től lehet ugyanis nyúzni a próbaverziót, és egészen január 14-ig lehet püfölni egymást az online csatatereken, szintén délután 4-ig. Jelenleg úgy fest, hogy csak PS4-re elérhető a béta.Ezenfelül kaptunk egy új trailert is,, előbbihez minden előrendelő hozzáfér majd, míg Phase-4 a Digital Deluxe kiadással érkezik. Hab a tortán, hogy egy másik előzetes is berobogott, ami viszont a harcrendszert mutatja be néhány snitt keretében.

