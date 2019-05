Ma este bemutatkozik az új Call of Duty!

Nem kell tovább várniuk a rajongóknak az új Call of Duty-játék formális leleplezésére, az alkotás hivatalos Twitter-csatornáján ugyanis felbukkant egy rövidke teaser trailer, mely a közelgő bejelentésre utal.





Mint a videóból kiderül, az ősszel érkező új Call of Duty még a mai napon, helyi idő szerint, noha első körben nem várunk sokkal többet egy közönséges videónál.Hogy mégis mi fán teremhet az új Call of Duty? Ha nem szereted a meglepetéseket, akkor elmondjuk, hogy 99 százalékban a Modern Warfare mellékszál legújabb tagja lesz, egyfajta reboot, ami már nemcsak pletyka, lévén egy kis apróságnak is sikerült kiszivárognia, mely ha mást nem is, legalább a címet már megerősíti.