Ma debütál Steamen Sid Meier klasszikus stratégiai játéksorozata

Az Atari ma este megjelenteti Sid Meier klasszikus Command-sorozatát a Steamen, így a Decision In The Desert, a Crusade In Europe és a Conflict In Vietnam játékokat is kézbe veheted.

Decision In The Desert először 1985-ben jelent meg, és egy olyan parancsnok bőrébe bújtat, aki a 2. világháború idején Észak-Afrikában vezet csapatokat. A Crusade In Europe ugyanebben az évben jelent meg, de a 2. világháború híresebb forgatókönyveire, például a D-Dayre összpontosít. Végül a Conflict In Vietnam eredetileg 1986-ban jelent meg, és a vietnami háború öt nagy csatáját követi nyomon.A Command sorozatot Sid Meier tervezte Ed Bever történésszel, a játékokat pedig a MicroProse fejlesztette. Állítólag a tényleges asztali amerikai katonai forgatókönyv-gyakorlatok megfigyeléséből nőttek ki.